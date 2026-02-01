Fourmibière de février : Coup de foudre associatif Le Hasard Ludique Paris

Tu es seul·e pour la Saint-Valentin et cette période te file le cafard ? Ta moitié trouve que c’est un fête commerciale et ne t’invitera pas au resto ? Tu as envie de participer à un date géant ?

Pour cette première Fourmibière de l’année, viens rencontrer l’association de tes rêves lors d’un speed meeting associatif !

Le mercredi 11 février à partir de 19h30, rendez-vous au Hasard Ludique pour rencontrer une dizaine d’associations, invitées à venir participer au speed meeting associatif.

Le principe est simple : toutes les 10 minutes, au signal sonore, on se lève et on change de table pour aller discuter avec une nouvelle asso, où les salarié·es et bénévoles habitué·es seront là pour te parler des actions, des valeurs, du fonctionnement et des missions de l’association… et bien plus encore !

Pour devenir bénévole ponctuel ou régulier, pour seulement discuter, pour rencontrer du monde autour d’un verre et être solidaire : c’est THE événement du mois à ne pas louper.

Alors, tu seras là pour tomber love d’une asso avec nous ?

Mercredi 11 février, à partir de 19h30

Le Hasard Ludique – 128 Avenue de Saint-Ouen, 75018 Paris

Le mercredi 11 février 2026

de 19h30 à 21h30

gratuit

Pour plus d’informations et pour réserver sa place, c’est par ici : https://lafourmiliere-benevolat.fr/mission/64406

Public jeunes et adultes.

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Le Hasard Ludique c’est l’histoire de trois habitants du 18ème arrondissement Flavie, Céline et Vincent, qui ont un coup de cœur pour l’ancienne gare Saint-Ouen. Fantasmant chaque jour un peu plus en passant devant cette vieille dame inoccupée, ils voient en elle un formidable potentiel pour le quartier. Un beau jour ils découvrent par un heureux hasard que la Ville de Paris recherche un candidat pour sa réhabilitation.



Ils décident alors de saisir cette belle opportunité et embarquent avec eux architectes et conseillers en tout genre, pour se lancer dans cette aventure.

Sensible à leur démarche et leur persévérance, la Mairie de Paris leur dit « oui ».Paris

Métro -> 13 : Porte de Saint-Ouen (Paris) (230m)

Bus -> : Leclaire (Paris) (145m)

Vélib -> Jacques Kellner – Saint-Ouen (46.72m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://lafourmiliere-benevolat.fr/mission/64406 +33658905366 charlotte.jouanneau@lafourmiliere-benevolat.fr https://fb.me/e/45jk4noH4 https://fb.me/e/45jk4noH4



