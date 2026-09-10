Fourmis Espace des sciences – Salles d’exposition Rennes
mardi 29 septembre 2026 · Espace des sciences - Salles d'exposition · Rennes
Informations pratiques
Fourmis Espace des sciences – Salles d’exposition Rennes 29 septembre 2026 – 7 mars 2027 Ille-et-Vilaine
Payant
Du sous-sol à la cime des arbres, les fourmis peuplent notre
environnement et sont plusieurs millions de milliards d’individus sur Terre !
Mais, c’est quoi une fourmi ? Cette exposition vous présente cet insecte et ses incroyables comportements collectifs : sa fascinante organisation, l’importance de son rôle dans les écosystèmes et son pouvoir d’adaptabilité.
Le billet permet de visiter également l’exposition « Incroyable Cerveau ».
**Période scolaire**
Du mardi au vendredi : visite en continu de 12h à 19h
Samedi et dimanche : séances* à 14h30 et 16h45
**Vacances scolaires** (uniquement en zone B)
Du mardi au vendredi : séances* à 10h, 12h15, 14h30 et 16h45
Samedi et dimanche : séances* à 14h30 et 16h45
_* Séances de deux heures_
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-29T12:00:00.000+02:00
Fin : 2027-03-07T18:45:00.000+01:00
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https://billetterie.leschampslibres.fr/fr-FR/billetterie
Espace des sciences – Salles d’exposition Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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