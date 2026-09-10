Informations pratiques

Fourmis Espace des sciences – Salles d’exposition Rennes 29 septembre 2026 – 7 mars 2027 Ille-et-Vilaine

Payant

Du sous-sol à la cime des arbres, les fourmis peuplent notre

environnement et sont plusieurs millions de milliards d’individus sur Terre !

Mais, c’est quoi une fourmi ? Cette exposition vous présente cet insecte et ses incroyables comportements collectifs : sa fascinante organisation, l’importance de son rôle dans les écosystèmes et son pouvoir d’adaptabilité.

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​Le billet permet de visiter également l’exposition « Incroyable Cerveau ».

**Période scolaire**

Du mardi au vendredi : visite en continu de 12h à 19h

Samedi et dimanche : séances* à 14h30 et 16h45

**Vacances scolaires** (uniquement en zone B)

Du mardi au vendredi : séances* à 10h, 12h15, 14h30 et 16h45

Samedi et dimanche : séances* à 14h30 et 16h45

_* Séances de deux heures_

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-29T12:00:00.000+02:00

Fin : 2027-03-07T18:45:00.000+01:00

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https://billetterie.leschampslibres.fr/fr-FR/billetterie

Espace des sciences – Salles d’exposition Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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