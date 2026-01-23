FOURNELS EN FÊTE Fournels

FOURNELS EN FÊTE

Le village Fournels Lozère

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-05

2026-07-04 2026-07-05

Le comité L’as de trèfle a le plaisir de vous convier à sa fête votive annuelle ! Venez profiter des diverses animations préparées pour l’occasion Ball trap, concours de pétanque, repas et soirée, structures gonflables. De quoi amuser petits et grands ! Tout le weekend, des attractions foraines et une buvette seront disponibles. .

