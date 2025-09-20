Fournil des arts Fournil des Arts Lanmeur

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Exposition de cartes postales et photos anciennes de Lanmeur

Fournil des Arts 11 rue Scoën 29620 Lanmeur Lanmeur 29620 Finistère Bretagne https://www.lanmeur.fr/ma-ville/fournil-des-arts Cet espace accueille des artistes et leurs œuvres lors de résidences au sein de 2 salles d’exposition.

L’association Arts Ty Kernitron est gestionnaire de ce lieu et le fait vivre tout au long de l’année. Les artistes réunis dans cette association exposent également leurs œuvres. On y retrouve des peintures, des sculptures.

Un petit peu d’histoire : le fournil des arts est une ancienne boulangerie qui abrite un four à pain au feu de bois.

