Fourqueux au fil de l’eau Espace Pierre Delanoë Saint-Germain-en-Laye samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

L’eau à Fourqueux, son origine, les puits, les divers points d’eau dans le village, le ru de Buzot de sa source à son confluent.

Espace Pierre Delanoë 1 place victor hugo 78112 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78112 Fourqueux Yvelines Île-de-France

Exposition

Agence ATM