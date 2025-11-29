FOURTH MOON FLEMING’S IRISH PUB Nantes

FOURTH MOON FLEMING’S IRISH PUB Nantes samedi 29 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-29 20:00 – 23:00

Gratuit : oui Tout public

Composé de 4 musiciens venus de 4 pays différents, Fourth Moon est un groupe à part sur la scène celtique actuelle. C’est l’histoire d’un autrichien, d’un écossais, d’un français et d’un italien qui utilisent leurs différents parcours musicaux pour créer un son frais, puissant et unique. Les quatre virtuoses expérimentent ensemble de nouvelles façons de créer un son actuel aux influences variéesSiteInstagramYoutube

FLEMING’S IRISH PUB Nantes 44000