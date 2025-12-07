Fous de Lego Diorama Village de Noël Musée des automates Falaise

Fous de Lego Diorama Village de Noël

Musée des automates Boulevard de la Libération Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-07 13:30:00

fin : 2026-01-04 18:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Diorama Village de Noël visible à l’accueil du Musée des Automates et mises en place de scènes dans les espaces du musée.

Diorama Village de Noël visible à l’accueil du Musée des Automates et mises en place de scènes dans les espaces du musée.

Aux tarifs habituels du site. .

Musée des automates Boulevard de la Libération Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 90 02 43

English : Fous de Lego Diorama Village de Noël

Christmas Village diorama on display at the Musée des Automates reception desk and scenes set up throughout the museum.

L’événement Fous de Lego Diorama Village de Noël Falaise a été mis à jour le 2025-11-28 par OT Falaise Suisse Normande