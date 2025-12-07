Fous de Lego Diorama Village de Noël Musée des automates Falaise
Fous de Lego Diorama Village de Noël
Musée des automates Boulevard de la Libération Falaise Calvados
Début : Vendredi Vendredi 2025-12-07 13:30:00
fin : 2026-01-04 18:00:00
2025-12-07
Diorama Village de Noël visible à l’accueil du Musée des Automates et mises en place de scènes dans les espaces du musée.
Aux tarifs habituels du site. .
Musée des automates Boulevard de la Libération Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 90 02 43
English : Fous de Lego Diorama Village de Noël
Christmas Village diorama on display at the Musée des Automates reception desk and scenes set up throughout the museum.
