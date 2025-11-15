Fous d’Histoire 9ème Édition Margny-lès-Compiègne

Fous d’Histoire 9ème Édition

2 rue Jean Mermoz Margny-lès-Compiègne Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 10:00:00

fin : 2025-11-16 18:00:00

Date(s) :

2025-11-15 2025-11-16

Les 15 et 16 novembre 2025 se déroulera au Tigre de Margny-lès-Compiègne la 9ème édition de Fous d’Histoire Compiègne, Festival du Spectacle Historique et Marché de l’Histoire, qui a pris le relais de Fous d’Histoire Pontoise qui existait depuis 2006.

Le Festival du Spectacle Historique accueillera plus de 120 compagnies/troupes professionnelles et amateurs de spectacle historique qui seront réparties en plusieurs catégories: musique, danse et chant; théâtre et spectacle de rue; artisanat et démonstrations; art militaire; dressage et spectacle animalier; animations et prestations diverses; technique et accessoires; sites historiques animés.

Ouvert au grand public, il tiendra également lieu de salon professionnel et permettra ainsi à des organisateurs de manifestations et autres propriétaires de sites à animer de rencontrer et de découvrir les intervenants qui seront présents.

Le Marché de l’Histoire quant à lui rassemblera plus de 250 exposants de 24 nationalités. Les périodes couvertes seront les suivantes: Préhistoire, Antiquité Celte et Romaine, Moyen Age, Renaissance, Empire, Belle Époque, XXème siècle…

Dans chaque catégorie, un Gros Coup de Coeur et un Petit Coup de Coeur vont être désignés par un jury composé de professionnels et d’amateurs éclairés du monde du spectacle historique. Chaque Gros Coup de Coeur va se voir remettre un trophée Fous d’Histoire 2025 réalisé par un artisan d’art. Un dixième trophée dédié au Costume Historique et Festif va également être remis ainsi qu’un onzième trophée dédié à la Décoration de Stand, un douzième trophée dédié à la Création Artistique et Technique et un treizième trophée dédié aux Objets de Reconstitution et d’Inspiration (ouvert aux exposants du Marché de l’Histoire).

2 rue Jean Mermoz Margny-lès-Compiègne 60280 Oise Hauts-de-France +33 3 44 30 13 80 contact@letigre.fr

English :

On November 15 and 16, 2025, the 9th edition of Fous d?Histoire Compiègne, Festival du Spectacle Historique et Marché de l?Histoire, will take place at the Tigre in Margny-lès-Compiègne, taking over from Fous d?Histoire Pontoise, which has existed since 2006.

The Festival du Spectacle Historique will welcome over 120 professional and amateur historical show companies/troups, divided into several categories: music, dance and song; theater and street shows; crafts and demonstrations; military art; dressage and animal shows; various animations and performances; techniques and accessories; animated historical sites.

Open to the general public, the show will also serve as a trade fair, enabling event organizers and owners of sites to meet and discover the participants.

The History Market will feature over 250 exhibitors from 24 countries. The following periods will be covered: Prehistory, Celtic and Roman Antiquity, Middle Ages, Renaissance, Empire, Belle Époque, 20th century?

In each category, a Gros Coup de Coeur and a Petit Coup de Coeur will be chosen by a jury made up of professionals and enlightened amateurs from the world of historical shows. Each Gros Coup de Coeur will be presented with a Fous d?Histoire 2025 trophy crafted by an artisan d?art. A tenth trophy dedicated to Historical and Festive Costume will also be awarded, as well as an eleventh trophy dedicated to Stand Decoration, a twelfth trophy dedicated to Artistic and Technical Creation, and a thirteenth trophy dedicated to Objects of Reconstitution and Inspiration (open to exhibitors at the Marché de l?Histoire).

German :

Am 15. und 16. November 2025 findet im Tigre in Margny-lès-Compiègne die neunte Ausgabe von Fous d’Histoire Compiègne statt, einem Festival für historische Aufführungen und Geschichtsmärkte, das die seit 2006 bestehende Veranstaltung Fous d’Histoire Pontoise abgelöst hat.

Das Festival du Spectacle Historique wird mehr als 120 professionelle und Amateur-Ensembles/Truppen aus dem Bereich der historischen Aufführungen beherbergen, die in verschiedene Kategorien unterteilt sind: Musik, Tanz und Gesang; Theater und Straßentheater; Handwerk und Vorführungen; Militärkunst; Dressur und Tierschau; Animationen und verschiedene Darbietungen; Technik und Requisiten; belebte historische Stätten.

Die Messe ist nicht nur für die breite Öffentlichkeit zugänglich, sondern dient auch als Fachmesse, auf der Organisatoren von Veranstaltungen und Besitzer von Veranstaltungsorten die anwesenden Akteure kennen lernen können.

Auf dem Markt der Geschichte werden mehr als 250 Aussteller aus 24 Ländern vertreten sein. Es werden folgende Zeiträume abgedeckt: Vorgeschichte, keltische und römische Antike, Mittelalter, Renaissance, Kaiserreich, Belle Époque, 20

In jeder Kategorie werden von einer Jury, die sich aus Fachleuten und erfahrenen Liebhabern historischer Aufführungen zusammensetzt, ein Gros Coup de Coeur und ein Petit Coup de Coeur gewählt. Jeder Gros Coup de Coeur erhält eine von einem Kunsthandwerker angefertigte Trophäe Fous d’Histoire 2025 . Eine zehnte Trophäe für historische und festliche Kostüme wird ebenso verliehen wie eine elfte Trophäe für Standdekorationen, eine zwölfte Trophäe für künstlerische und technische Kreationen und eine dreizehnte Trophäe für Rekonstruktions- und Inspirationsobjekte (offen für Aussteller des Marché de l’Histoire).

Italiano :

Il 15 e 16 novembre 2025, la Tigre di Margny-lès-Compiègne ospiterà la 9ª edizione del Fous d’Histoire Compiègne, il Festival du Spectacle Historique et Marché de l’Histoire, che ha preso il posto del Fous d’Histoire Pontoise, esistente dal 2006.

Il Festival du Spectacle Historique accoglierà più di 120 compagnie e troupes di spettacoli storici professionali e amatoriali, suddivisi in diverse categorie: musica, danza e canto; teatro e spettacoli di strada; artigianato e dimostrazioni; arte militare; dressage e spettacoli di animali; intrattenimento e spettacoli vari; tecnologia e accessori; siti storici animati.

Aperta al pubblico, avrà anche la funzione di fiera commerciale, offrendo agli organizzatori di eventi e agli altri proprietari di siti da animare l’opportunità di incontrare e scoprire i relatori che saranno presenti.

Il Mercato della Storia riunirà oltre 250 espositori provenienti da 24 Paesi diversi. I periodi trattati saranno i seguenti: Preistoria, Antichità celtica e romana, Medioevo, Rinascimento, Impero, Belle Époque, XX secolo?

Per ogni categoria, un Gros Coup de Coeur e un Petit Coup de Coeur saranno scelti da una giuria composta da professionisti e amatori illuminati del mondo degli spettacoli storici. Ogni Coup de Coeur sarà premiato con un trofeo Fous d’Histoire 2025 realizzato da un artigiano. Verranno inoltre assegnati un decimo trofeo dedicato al Costume storico e festivo, un undicesimo trofeo dedicato alla Decorazione degli stand, un dodicesimo trofeo dedicato alla Creazione artistica e tecnica e un tredicesimo trofeo dedicato agli Oggetti di ricostruzione e ispirazione (aperto agli espositori del Marché de l’Histoire).

Espanol :

Los días 15 y 16 de noviembre de 2025, el Tigre de Margny-lès-Compiègne acogerá la 9ª edición del Fous d’Histoire Compiègne, Festival del Espectáculo Histórico y Mercado de la Historia, que toma el relevo del Fous d’Histoire Pontoise, existente desde 2006.

El Festival du Spectacle Historique acogerá a más de 120 compañías y comparsas de espectáculos históricos profesionales y aficionados, divididos en varias categorías: música, danza y canto; teatro y espectáculos de calle; artesanía y demostraciones; arte militar; doma y espectáculos con animales; animaciones y espectáculos varios; tecnología y accesorios; lugares históricos animados.

Abierta al público en general, también servirá como feria comercial, dando a los organizadores de eventos y a otros propietarios de lugares que vayan a ser animados la oportunidad de conocer y descubrir a los conferenciantes que estarán presentes.

El Mercado de la Historia reunirá a más de 250 expositores de 24 países diferentes. Los periodos cubiertos serán los siguientes: Prehistoria, Antigüedad celta y romana, Edad Media, Renacimiento, Imperio, Belle Époque, siglo XX?

En cada categoría, un Gros Coup de Coeur y un Petit Coup de Coeur serán elegidos por un jurado compuesto por profesionales y aficionados ilustrados del mundo del espectáculo histórico. Cada Coup de Coeur recibirá un trofeo Fous d’Histoire 2025 realizado por un artesano. También se otorgará un décimo trofeo dedicado al Traje Histórico y Festivo, un undécimo trofeo dedicado a la Decoración del Stand, un duodécimo trofeo dedicado a la Creación Artística y Técnica y un decimotercer trofeo dedicado a los Objetos de Reconstitución e Inspiración (abierto a los expositores del Marché de l’Histoire).

L’événement Fous d’Histoire 9ème Édition Margny-lès-Compiègne a été mis à jour le 2024-10-30 par Compiègne Pierrefonds Tourisme