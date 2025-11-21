Fou(s) + Rendre à César – Collectif Madame Suzie Onyx Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-11 19:00 –

Gratuit : non 5 € à 20 € 5 € à 20 € Billetteries :labilletterie.theatreonyx.frà Onyx, 1 place Océane à St-Herblain, du lundi au vendredi de 12h45 à 18h Tout public, Jeune Public, En famille – Age minimum : 9 et Age maximum : 99

Bienvenue chez Onyx et Suzie : du 4 au 20 décembre 2025, un mois de collaboration pour défendre le spectacle vivant ! Une soirée pour deux spectacles servis sur un plateau. « Fou(s) » par Patrick Ingueneau :Patrick Ingueneau chante, donne et dit des portraits de la folie ordinaire. En s’adressant à lui-même tout au long du spectacle, il crée son théâtre de l’absurde et trouve dans ses soliloques des espaces soupapes où le décalage et le rire l’emportent dans le mine de rien.> Écriture et composition, piano, chant, percussions, jeu : Patrick Ingueneau / Mise en scène : Fafiole Palassio « Rendre à César » par Destroy of Destruction – Collectif Madame Suzie : »Rendre à César » est un concert à deux voix et deux ukulélés qui peuvent faire trembler le Colisée ! Persuadé que la rencontre avec une chanson, un livre, un film peut nous transformer, le duo trouve l’occasion d’évoquer à travers des reprises (David Bowie, The Cure, Massive Attack, Serge Gainsbourg…) les artistes qui les ont marqués et inspirés… Car c’est souvent en imitant les autres que l’on devient soi-même. Tous deux prennent alors un malin plaisir à partager leur passion pour la musique, la littérature, la scène et le rire.> Interprètes : Corinne Gazull et David Humeau / Création sonore et régie son : Jeannick Launay Durée : 2h et un peu plus Tout public à partir de 9 ans

Onyx Centre Saint-Herblain 44800

02 28 25 25 00 http://theatreonyx.fr/ billetterie.onyx@saint-herblain.fr https://www.theatreonyx.fr