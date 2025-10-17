Foutons la paix à la nature ! Académie du climat Paris

Foutons la paix à la nature ! Académie du climat Paris vendredi 17 octobre 2025.

Et si protéger la nature, c’était simplement… la laisser tranquille ?

Face à l’effondrement du vivant, une idée puissante et enthousiasmante émerge : la libre évolution.

C’est permettre à certaines zones de nature de se développer sans intervention humaine, pour qu’elles retrouvent leurs dynamiques sauvages, leur complexité, leur beauté.

C’est laisser la forêt vieillir, les rivières redessiner leur trajectoire, les écosystèmes se régénérer… bref, redonner de l’espace à la vie sauvage et aux processus naturels.

La Coordination Libre Evolution (CLE) organise un événement national inédit ouvert à toutes et tous.

Au programme :

Des conférences grand public avec des expert·es engagé·es

sur les enjeux de société, d’écologie et de territoire Un village des solutions avec des stands d’associations et d’initiatives inspirantes

avec des stands d’associations et d’initiatives inspirantes Des rencontres avec celles et ceux qui agissent concrètement pour plus de nature libre

Venez rencontrer les associations membres de la CLE Venez vous informer, questionner, comprendre, échanger, vous inspirer… et rejoindre le mouvement !

Un objectif commun : 10 % du territoire en libre évolution d’ici 2030.

La Coordination Libre Évolution est un collectif d’acteurs qui a pour but de rassembler des personnes, des associations ou des institutions :

Qui sont d’accord qu’il est nécessaire et urgent de développer des zones de libre évolution en France.

Qui sont d’accord sur l’objectif à atteindre de 10% du territoire français terrestre métropolitain en libre évolution d’ici à 2030

Qui veulent développer des idées mais surtout des actions communes en faveur de la libre évolution.

Plus d’informations sur www.coordination-libre-evolution.fr

La libre évolution comme clé pour protéger le vivant.

Le vendredi 17 octobre 2025

de 15h30 à 21h30

gratuit Public adultes.

Académie du climat 2 place Baudoyer 75004 Paris

https://www.academieduclimat.paris/evenements/