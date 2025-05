Foutre Diable – Oh ! Darling Asquins, 30 mai 2025 18:00, Asquins.

Début : 2025-05-30 18:00:00

fin : 2025-05-30

2025-05-30

20h30 FOUTRE DIABLE ! Hip hop queer et sataniste

Le grand avènement du fils de Satan qui n’est définitivement pas l’Antechrist mais bel et bien Marc Prépus …

23h MONSIEUR VILLIAM (Drum&Bass)

Laissez vous entrainer par ses rythmes breakés ultra rapides, ses basses profondes et des nappes atmosphériques hypnotiques… .

Oh ! Darling 26 Route Nationale

Asquins 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 35 86 53 90 ohdarlingbar@gmail.com

