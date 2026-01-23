Foutue bergerie Théâtre du Jeu de Paume Aix-en-Provence

Foutue bergerie

Mardi 3 février 2026 à partir de 20h.

Mercredi 4 février 2026 à partir de 19h.

Jeudi 5 février 2026 à partir de 20h.

Vendredi 6 février 2026 à partir de 20h.

Samedi 7 février 2026 à partir de 20h. Théâtre du Jeu de Paume 17 21 rue de l’Opéra Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 38 EUR

Début : 2026-02-03 19:00:00

fin : 2026-02-04

Quand l’imagination de Pierre Guillois bat la campagne, c’est tout le monde rural qui part en vrille dans ce drame agraire où les moutons ont la langue bien pendue.

À la ferme, plus rien ne tourne rond depuis que le fils ainé s’est pendu dans la grange. Le père (Marc Bodnar) pose des clôtures en tenue d’Adam, la mère (Cristiana Reali) dialogue avec son fils mort en fumant des Gitanes au fond de son lit tandis que dans les champs les pitbulls attaquent les moutons… qui discutaient philosophie pour tromper la peur du loup. À cette dinguerie agricole viennent s’agréger une journaliste obsédée par un scandale chimique et un stagiaire maghrébin qui se prend de passion pour les travaux des champs. Écrite et mise en scène par Pierre Guillois, cette partie de campagne nous embarque avec délice en terre incongrue. .

Théâtre du Jeu de Paume 17 21 rue de l’Opéra Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 820 13 20 13

English :

When Pierre Guillois?s imagination takes the countryside by storm, the whole rural world goes into a tailspin in this agrarian drama where the sheep have a sharp tongue.

