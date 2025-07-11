Foutue bergerie Les Quinconces Le Mans
Foutue bergerie Les Quinconces Le Mans jeudi 9 avril 2026.
Foutue bergerie
Début : 2026-04-09 20:00:00
fin : 2026-04-09 21:40:00
2026-04-09 2026-04-10
C’est pour décrire les soubresauts d’un monde paysan empêtré dans les contradictions de notre époque que l’inénarrable Pierre Guillois a imaginé cette tragédie rurale pleine de farce avec un fantôme, des parents dévastés, des parties de fesses dans le foin et des moutons qui parlent. .
Les Quinconces 4 Place des Jacobins Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire
