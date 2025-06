FOUZILHON EN FETE Fouzilhon 4 juillet 2025 07:00

Hérault

FOUZILHON EN FETE route de gabian Fouzilhon Hérault

Début : 2025-07-04

fin : 2025-07-06

2025-07-04

La fête votive de Fouzilhon revient pour son édition annuelle ! Au programme concerts, DJ, animations pour tous (pétanque, lancé de tatane, chasse au trésor, loto). Buvette et restauration sur place. Un moment festif à partager en famille ou entre amis sur l’esplanade du village.

route de gabian

Fouzilhon 34480 Hérault Occitanie

English :

Fouzilhon’s annual fête votive returns! On the program: concerts, DJ, entertainment for all (pétanque, tatane throwing, treasure hunt, bingo). Refreshments and catering on site. A festive occasion to share with family and friends on the village esplanade.

German :

Das Votivfest von Fouzilhon kehrt zu seiner jährlichen Ausgabe zurück! Auf dem Programm: Konzerte, DJs, Animationen für alle (Boulespiel, Tatanwurf, Schatzsuche, Lotto). Getränke und Speisen vor Ort. Ein festlicher Moment, den Sie mit der Familie oder mit Freunden auf der Esplanade des Dorfes teilen können.

Italiano :

Torna la festa votiva annuale di Fouzilhon! In programma: concerti, DJ, animazione per tutti (pétanque, lancio di tatane, caccia al tesoro, tombola). Rinfreschi e cibo sul posto. Un’occasione di festa da condividere con la famiglia e gli amici sulla spianata del villaggio.

Espanol :

Vuelve la fiesta votiva anual de Fouzilhon En el programa: conciertos, DJ, animaciones para todos (petanca, lanzamiento de tatanas, búsqueda del tesoro, bingo). Refrescos y comida in situ. Una ocasión festiva para compartir con la familia y los amigos en la explanada del pueblo.

