FOWT 2026 FORUM INTERNATIONAL DE L’ÉOLIEN FLOTTANT EN MER Montpellier

Forum international de l’éolien flottant en mer

Unir le meilleur de la science et de l’industrie !

Nos sessions plénières traditionnelles ont été repensées pour aborder des sujets de haut niveau, avec un nouveau format favorisant davantage les échanges entre intervenants aux points de vue variés.

Les sessions techniques seront exclusivement consacrées aux dernières recherches et résultats scientifiques. Pour les compléter, une session de posters sera organisée pour la première fois lors de FOWT, offrant une nouvelle plateforme d’expression à un plus large éventail de participants.

Enfin, nos nouveaux ateliers permettront d’aborder d’autres thématiques techniques à travers des débats et des discussions entre intervenants et public.

Coorganisé par le Pôle Mer Méditerranée et France Renouvelables. .

English :

International Offshore Floating Wind Forum

Uniting the best of science and industry!

Our traditional plenary sessions have been redesigned to address high-level topics, with a new format that encourages exchanges between speakers from a variety of viewpoints.

German :

Internationales Forum für schwimmende Offshore-Windkraftanlagen

Das Beste aus Wissenschaft und Industrie vereinen!

Unsere traditionellen Plenarsitzungen wurden neu gestaltet, um hochrangige Themen anzusprechen, wobei ein neues Format den Austausch zwischen Rednern mit unterschiedlichen Standpunkten stärker fördert.

Italiano :

Forum internazionale sull’eolico galleggiante offshore

Riunire il meglio della scienza e dell’industria!

Le nostre tradizionali sessioni plenarie sono state ridisegnate per affrontare argomenti di alto livello, con un nuovo formato che incoraggia un maggiore scambio tra relatori con diversi punti di vista.

Espanol :

Foro Internacional de Energía Eólica Flotante Marina

Reunimos lo mejor de la ciencia y la industria

Nuestras tradicionales sesiones plenarias se han rediseñado para abordar temas de alto nivel, con un nuevo formato que fomenta más intercambios entre ponentes con puntos de vista diversos.

