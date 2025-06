Les rendez-vous culturels de Sing and Play pour l’Eté solidaire Foyer Alma Bosquet Paris 23 juin 2025

Du 19 juin au 31 août 2025, l’Été Solidaire fait son grand

retour dans le 7e arrondissement pour une 21e édition en

s’associant à l’événement Paris en Seine.

Cette année encore, la mairie et la Maison de la vie associative et citoyenne

ont pu compter sur l’engagement de nombreuses associations pour vous proposer

plus d’une centaine d’animations gratuites tout l’été.

L’association Sing and Play contribue à la programmation culturelle de l’Été solidaire à travers:

– un mouvement musical en anglais pour les enfants de 3 à 5 ans dans la Salle Jean Nicot le 23 juin à 17:00

– des jeux et chansons en anglais pour les bébés et leurs frères et sœurs à la Maison de la Vie Associative et Citoyenne le 25 juin à 10:15

– un karaoké international au Foyer Alma Bosquet le 26 juin à 19:30

Merci de bien vouloir réserver

par téléphone au 01 45 56 96 09 ou par mail à l’adresse suivante : singandplay@hotmail.fr.

Rendez-vous à partir du 23 juin pour des animations culturelles enrichissantes et ludiques !

Le jeudi 26 juin 2025

de 19h30 à 21h00

Le mercredi 25 juin 2025

de 10h15 à 11h00

Le lundi 23 juin 2025

de 17h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Foyer Alma Bosquet 14 impasse rue Pierre Villey 75007 Le 26 juin 2025Paris

Dans le cadre de la 21e édition de l’Été Solidaire dans le 7e arrondissement et de Paris en Seine, l’association Sing and Play organise plusieurs animations culturelles pour petits et grands !