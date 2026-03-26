Foyer Ephémère soirée 11-15 ans Vouhé
Foyer Ephémère soirée 11-15 ans Vouhé vendredi 27 mars 2026.
Foyer Ephémère soirée 11-15 ans
Présbytère Vouhé Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
Le printemps vient d’arriver et la commune de Vouhé t’accueille sur son prochain Foyer éphémère
Organisé par le CSC les Unis vers en Val de Gâtine.
Contact 07 67 13 58 03 jeunesse.luv@csc79.org .
Présbytère Vouhé 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 13 58 03 jeunesse.luv@csc79.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Foyer Ephémère soirée 11-15 ans
L’événement Foyer Ephémère soirée 11-15 ans Vouhé a été mis à jour le 2026-03-24 par CC Val de Gâtine