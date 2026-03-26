Foyer Ephémère soirée 11-15 ans

Présbytère Vouhé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Le printemps vient d’arriver et la commune de Vouhé t’accueille sur son prochain Foyer éphémère

Organisé par le CSC les Unis vers en Val de Gâtine.

Contact 07 67 13 58 03 jeunesse.luv@csc79.org .

Présbytère Vouhé 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 13 58 03 jeunesse.luv@csc79.org

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English : Foyer Ephémère soirée 11-15 ans

L’événement Foyer Ephémère soirée 11-15 ans Vouhé a été mis à jour le 2026-03-24 par CC Val de Gâtine