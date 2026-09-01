Fp’Hinx invite Lolita DELMONTEIL Pôle culturel de Hinx, salles SerGio Hinx

Informations pratiques

Hinx

Fp’Hinx invite Lolita DELMONTEIL

Pôle culturel de Hinx, salles SerGio 112, route de dax Hinx Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-04 18:00:00

fin : 2026-11-04 19:30:00

Date(s) :

2026-11-04

Originaire de Gironde (33), Lolita DELMONTEIL rencontre l’accordéon diatonique à 15 ans, et fait ses premiers pas musicaux dans le milieu dit des bals folks . Elle se professionnalise s’initie au chant traditionnel Occitan et intègre la voix dans sa musique. Parallèlement à tout cela, elle commence l’accordéon chromatique, se forme à la musique espagnole. Au travers de ses textes, elle relie sa pratique musicale, ses influences, avec le fond de ce qui l’habite des valeurs féministes, sociales, une sensibilité pour le fait émotionnel…

Lolita n’a pas sa langue dans sa poche…et ça fait mouche ! .

Pôle culturel de Hinx, salles SerGio 112, route de dax Hinx 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 58 50 contact.hinx40@gmail.com

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English :

L’événement Fp’Hinx invite Lolita DELMONTEIL Hinx a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Terres de Chalosse