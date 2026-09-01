Fp’Hinx invite Lolita DELMONTEIL Pôle culturel de Hinx, salles SerGio Hinx
mercredi 4 novembre 2026 · Pôle culturel de Hinx, salles SerGio · Hinx
Informations pratiques
Hinx
Fp’Hinx invite Lolita DELMONTEIL
Pôle culturel de Hinx, salles SerGio 112, route de dax Hinx Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-04 18:00:00
fin : 2026-11-04 19:30:00
Date(s) :
2026-11-04
Originaire de Gironde (33), Lolita DELMONTEIL rencontre l’accordéon diatonique à 15 ans, et fait ses premiers pas musicaux dans le milieu dit des bals folks . Elle se professionnalise s’initie au chant traditionnel Occitan et intègre la voix dans sa musique. Parallèlement à tout cela, elle commence l’accordéon chromatique, se forme à la musique espagnole. Au travers de ses textes, elle relie sa pratique musicale, ses influences, avec le fond de ce qui l’habite des valeurs féministes, sociales, une sensibilité pour le fait émotionnel…
Lolita n’a pas sa langue dans sa poche…et ça fait mouche ! .
Pôle culturel de Hinx, salles SerGio 112, route de dax Hinx 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 58 50 contact.hinx40@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Fp’Hinx invite Lolita DELMONTEIL Hinx a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Terres de Chalosse
À voir aussi à Hinx (Landes)
- Sp’Hinx invite JENNY L. Pôle culturel de Hinx, salles SerGio Hinx 19 septembre 2026
- La vie de l’abeille visite d’une miellerie Hinx 21 septembre 2026
- Sp’Hinx invite PINCH OF CELT pôle culturel de Hinx, salle SerGio Hinx 10 octobre 2026