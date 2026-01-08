Fra Angelico MJC Héritan Mâcon

Fra Angelico

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif réduit

Tarif spécial

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-03 14:30:00

fin : 2026-02-03

Date(s) :

2026-02-03

Fra Angelico fait le lien entre le gothique international et la Renaissance. Peintre béatifié, il incarne une foi profonde qui transforme chacune de ses œuvres en prière et en acte de dévotion. Ses fresques, retables et panneaux révèlent une grâce lumineuse et une minutie qui captivent et inspirent le spectateur.

Animée par Éric Suchère, critique d’art, membre de l’Association Internationale des Critiques d’Art, co-directeur de la collection “Beautés”. .

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fra Angelico

L’événement Fra Angelico Mâcon a été mis à jour le 2026-01-08 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès