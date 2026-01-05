Fractographie – Pascal Jounier Trémelo PHAKT – Centre Culturel Colombier / Rennes Rennes 9 janvier – 21 mars Entrée libre et gratuite

À partir de fissures et de fragments, Pascal Jounier Trémelo révèle une matière en mutation, entre rigueur du geste et hasard, où formes modestes et métamorphoses deviennent paysages sensibles.

À l’image de la fractographie scientifique qui étudie les ruptures des matériaux, **Pascal Jounier Trémelo** se saisit de fissures fortuites, traces discrètes d’une histoire de la matière. Par le prélèvement, la reproduction et le « traînage », il transforme ces lignes en un vocabulaire formel où gestes maîtrisés et hasard coexistent. Inspiré des savoir-faire du bâtiment, du moulage d’art et du staff, il développe une pratique sculpturale complétée depuis 2020 par le dessin.

Ses œuvres rendent perceptibles les changements d’état – liquéfactions, accumulations, contraintes, agrégations – comme autant de métamorphoses capturées. Mêlant rigueur des protocoles et accueil de l’accident, il révèle le potentiel expressif des formes les plus modestes : un fragment d’étoffe moulé devient un relief rocheux, une fissure suggère un paysage. Héritières de la sculpture, de l’architecture et des sciences du vivant, ses pièces invitent à contempler une matière en transformation constante.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-09T13:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-21T18:00:00.000+01:00

contact@phakt.fr 0299651970

PHAKT – Centre Culturel Colombier / Rennes 5 place des Colombes 35000 RENNES



