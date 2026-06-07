Fragile Animals • Moon-Li 历 • Typical Light SUPERSONIC Paris

FRAGILE ANIMALS (22h30)

(Shoegaze dream pop – Brisbane, AUS)

Fragile Animals s’est activement imposé sur la scène musicale de sa ville natale (Brisbane, Australie). Enchaînant les succès, leur musique a été saluée par les figures de proue du milieu et a conquis des fans aux quatre coins du monde.

Leur EP Tourist, sorti en 2025, a marqué un tournant majeur, les emmenant pour leur première tournée au Royaume-Uni et en Europe. Avec 14 concerts en Allemagne, en Pologne, en Irlande, en Angleterre et en Écosse — dont des dates à guichets fermés et des participations à des festivals —, le groupe a fait découvrir son son caractéristique à de nouvelles scènes et à de nouveaux fans.

Avec de nouveaux morceaux en préparation et un flot constant de distinctions à leur actif — notamment des nominations aux Queensland Music Awards, une sélection en tant que finaliste au concours de composition APRA AMCOS Vanda & Young, et un accueil très favorable de la part des médias nationaux et internationaux —, Fragile Animals aborde 2026 les bottes lacées et le sourire en coin.

Les 3 influences : Wolf Alice, Smashing Pumpkins, Slowdive

https://fragileanimals.bandcamp.com/

https://www.youtube.com/@fragileanimals

MOON-LI 历 (21h30)

(Shoegaze post punk – Paris, FR)

moon-li 历 est un groupe de rock shoegaze parisien composé de Hongli Wang (voix et guitare), Camille Campoy (guitare et voix), Arnaud Rodier (basse) et Yifan Zhang (batterie).

Leur premier album Figures from another time, prévu pour juin 2026, s’inscrit dans un registre de rock ambiant, noise et shoegaze. Mêlant approche DIY et esthétique lo-fidelity, cet album explore des textures sonores instables vers un message cathartique d’introspection et de vulnérabilité.

Les 3 influences : Slowdive, Have A Nice Life, The Radio Dept.

TYPICAL LIGHT (20h30)

(Indie pop – H1 Massive – Paris, FR)

Typical Light est un groupe de pop-rock indépendant, basé à Paris, dont le premier album, Imaginary Ride, est sorti en 2023 sur le label indépendant américain H1 Massive. Ce premier disque, le groupe l’a conçu comme la bande-son d’un rêve introspectif. Entre dream pop et indie rock, Typical Light plonge l’auditeur dans un univers onirique et hypnotique. En fermant les yeux, on peut y rencontrer Beach House, Slowdive, Chairlift, Etienne Daho, Lescop ou encore Kasabian. Autant d’influences qui ont marqué la conception de ce disque sincère, porté par les singles Imaginary Ride (dont le clip approche les 10 000 vues sur YouTube), « Waiting For » et « Break Up Routine ».

Sur scène, le duo original (formé par Hélène Pouzet et Hakim Djamai) devient quatuor, accompagné par Mathilde Duchez à la batterie et Rafael Leroy à la basse.

Les 3 influences : Slowdive, Beach House, Chairlift

Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

Cette soirée plaira aux fans de… Blonde Redhead, Ride & Alvvays !

Le vendredi 10 juillet 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-10T22:00:00+02:00

fin : 2026-07-11T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-10T19:00:00+02:00_2026-07-10T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

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