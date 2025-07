Fragile – Ciné en plein air – Festival Aux heures d’été Parc de la Roche Nantes

Fragile – Ciné en plein air – Festival Aux heures d’été Parc de la Roche Nantes mercredi 16 juillet 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-07-16 22:30 –

Gratuit : oui Tout public

Projection en plein air : « Fragile » d’Emma Benestan(France-2021) – 1h39 Az travaille chez un ostréiculteur à Sète. Les huîtres, il connaît ça par cœur, il les ouvre par centaines. Dans l’une d’elles, il décide de cacher une bague, pour demander sa petite amie Jess en mariage. Elle ne dit pas oui. Az est effondré ! Heureusement, sa bande d’amis est prête à tout pour l’aider à sortir la tête de l’eau. Avec ce premier film sensible et sa bande-son euphorisante, Emma Benestan sublime l’alchimie d’une bande d’amis, leurs bavardages de fin de journée de plage, mais dit aussi les différences sociales et le chagrin d’amour au masculin. Avec Yasin Houicha, Oulaya Amamra, Raphaël Quenard Séance sous-titrée pour personnes sourdes et malentendantes La séance est précédée d’une présentation du film par Alexis Thébaudeau, spécialiste cinéma. Dans le cadre du festival des cultures d’ici et d’ailleurs, Aux heures d’été à partir de 20h, avant la séance, vous pouvez venir pique-niquer.

Parc de la Roche Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 40 41 90 00 https://nature.metropole.nantes.fr https://www.auxheuresete.com/