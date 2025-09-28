Fragment de l ‘Autoportrait au radiateur éclairé en Musique par la compagnie Musique en Perspective Église Saint-Merry Paris

Fragment de l ‘Autoportrait au radiateur éclairé en Musique par la compagnie Musique en Perspective Église Saint-Merry Paris dimanche 28 septembre 2025.

Blandine Jeannest de Gyvès :

soprano formée au conservatoire et au studio d’opéra de Bale après des études de lettres et de musicologie , interprète de différents rôles d’opéra classiques et contemporains , auteur interprète de spectacles musicaux au sein de Musique en perspective dont elle assume la direction artistique .

Marina Nguyen The :

violoncelliste premier prix de violoncelle et de musique de chambre , chambriste engagée fondateur du quatuor Leonore, professeur au conservatoire de Levallois et professeur diplômée du centre de Technique Alexander de Paris.

Véronique menuet Stibbe :

pianiste premier prix de piano et de musique de chambre du CNSM de Paris dans la classe d’Aldo Ciccolini . lauréate du concours international de Florence. Enseigne au conservatoire de Paris 11° .

Jean Pierre Schneider :

peintre représenté par les galeries Berthet Aitouarès, univers Colette Cola à Paris , Pome Turbil à Lyon, et Art Sabine Puget, nombreuses exposition en France et à l’étranger . scénographe pour la danse et le théâtre notamment de Régine Chopinot et Dominique Dupuy .

La compagnie Musique en perspective soutient la création d’évenement artistiques reliant la musique à d’autres formes d’art depuis les années 1990 . Elle a donné ses créations en France et à Paris : Mairie de Paris centre , Maison de la poésie , Salle Cortot , Carreau du temple , Théâtre de l’Epee de bois -cartoucherie, Théâtre de Nesle

Blandine Jeannest de Gyves : soprano et récitante , Marina Nguyen The : violoncelle , Véronique Menuet Stibbe : piano , Jean Pierre Schneider : récitant

Le dimanche 28 septembre 2025

de 16h00 à 18h00

gratuit

Entrée libre – Participation libre

Tout public.

Église Saint-Merry 78 rue Saint-Martin 75004 Paris

