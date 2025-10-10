Fragment de mémoires Maison de la Conversation Paris
En octobre, Histoires d’Immigré.e.s organise un événement inédit mêlant mémoire, art et transmission.
Au programme :
- Atelier participatif « Mémoire en images »
- Projection du court-métrage « LA TÊTE OU L’ARGENT » de Faye NAME N’GOR & Badara SISSOKHO, suivie d’un talk sur la mémoire des foyers et des quartiers populaires
- Exposition de collages digitaux
- Installation artistique autour de l’immigration subsaharienne
- Pop-up store Afrikanista & Histoires d’Immigré.e.s
- Photocall
- Restauration par Osé African Cuisine
Un espace vivant pour valoriser nos héritages culturels et tisser du lien intergénérationnel.
Le samedi 11 octobre 2025
de 10h00 à 19h00
Le vendredi 10 octobre 2025
de 19h00 à 22h00
gratuit
Tout public.
Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud 75018 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/fragment-de-memoires-tickets-1714680849579?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org