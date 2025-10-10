Fragment de mémoires Maison de la Conversation Paris

Fragment de mémoires Maison de la Conversation Paris vendredi 10 octobre 2025.

En octobre, Histoires d’Immigré.e.s organise un événement inédit mêlant mémoire, art et transmission.

Au programme :

Atelier participatif « Mémoire en images »

Projection du court-métrage « LA TÊTE OU L’ARGENT » de Faye NAME N’GOR & Badara SISSOKHO, suivie d’un talk sur la mémoire des foyers et des quartiers populaires

Exposition de collages digitaux

Installation artistique autour de l’immigration subsaharienne

Pop-up store Afrikanista & Histoires d’Immigré.e.s

Photocall

Restauration par Osé African Cuisine

Un espace vivant pour valoriser nos héritages culturels et tisser du lien intergénérationnel.

Le samedi 11 octobre 2025

de 10h00 à 19h00

Le vendredi 10 octobre 2025

de 19h00 à 22h00

gratuit

Tout public.

Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/fragment-de-memoires-tickets-1714680849579?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org