Fragmenta | Rencontre avec Marlon Bagnou-Beido et Soufyane El Koraichi Fondation d’Entreprise Martell Cognac

Fragmenta | Rencontre avec Marlon Bagnou-Beido et Soufyane El Koraichi
Fondation d’Entreprise Martell 16 avenue Paul Firino Martell Cognac Charente
Début : 2025-10-15 18:30:00
Dans le cadre de leur résidence, Marlon Bagnou-Beido et Soufyane El Koraichi poursuivent leur recherche sur les matériaux locaux et les processus de transformation.
Fondation d’Entreprise Martell 16 avenue Paul Firino Martell Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 33 51 info@fondationdentreprisemartell.com
English :
As part of their residency, Marlon Bagnou-Beido and Soufyane El Koraichi continue their research into local materials and transformation processes.
German :
Im Rahmen ihres Aufenthalts setzen Marlon Bagnou-Beido und Soufyane El Koraichi ihre Forschung zu lokalen Materialien und Verarbeitungsprozessen fort.
Italiano :
Nell’ambito della loro residenza, Marlon Bagnou-Beido e Soufyane El Koraichi proseguono la loro ricerca sui materiali e sui processi di trasformazione locali.
Espanol :
En el marco de su residencia, Marlon Bagnou-Beido y Soufyane El Koraichi prosiguen sus investigaciones sobre los materiales locales y los procesos de transformación.
