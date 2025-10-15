Fragmenta | Rencontre avec Marlon Bagnou-Beido et Soufyane El Koraichi Fondation d’Entreprise Martell Cognac

Fragmenta | Rencontre avec Marlon Bagnou-Beido et Soufyane El Koraichi

Fondation d’Entreprise Martell 16 avenue Paul Firino Martell Cognac Charente

Début : 2025-10-15 18:30:00
2025-10-15

Dans le cadre de leur résidence, Marlon Bagnou-Beido et Soufyane El Koraichi poursuivent leur recherche sur les matériaux locaux et les processus de transformation.
English :

As part of their residency, Marlon Bagnou-Beido and Soufyane El Koraichi continue their research into local materials and transformation processes.

German :

Im Rahmen ihres Aufenthalts setzen Marlon Bagnou-Beido und Soufyane El Koraichi ihre Forschung zu lokalen Materialien und Verarbeitungsprozessen fort.

Italiano :

Nell’ambito della loro residenza, Marlon Bagnou-Beido e Soufyane El Koraichi proseguono la loro ricerca sui materiali e sui processi di trasformazione locali.

Espanol :

En el marco de su residencia, Marlon Bagnou-Beido y Soufyane El Koraichi prosiguen sus investigaciones sobre los materiales locales y los procesos de transformación.

