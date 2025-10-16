FRAGMENTS #13 Étapes de création Théâtre de L’étoile du nord Paris

FRAGMENTS #13 Étapes de création Théâtre de L’étoile du nord Paris jeudi 16 octobre 2025.

You don’t know me

Ana Maria Haddad Zavadinack

Jeudi 16 octobre — 19h00 Ven 17 octobre — 14h00 Ven 17 octobre — 16h30

Au plateau, une comédienne et un musicien brésilien.nes essaient de traduire une chanson qui leur tient à cœur.

En faisant appel à des textes, chansons, souvenirs, et confronté.es à des échecs parfois comiques, parfois pathétiques, il et elle cherchent à savoir : est-ce possible de se traduire plutôt que de s’acculturer ?

You don’t know me est un spectacle mêlant théâtre, musique et traduction, dont le point de départ est la question de l’injonction à l’assimilation culturelle en France. Dans ce contexte, la traduction peut être à la fois un outil révélateur et réparateur des enjeux coloniaux qui régissent encore les logiques d’intégration des personnes étrangères

PORTEUR·EUSE DE PROJET : Ana Maria Haddad Zavadinack

COMPAGNIE : La Compagnie Fictive

TITRE DU SPECTACLE : You don’t know me

FEU

Mathilde Martinage

FEU c’est l’histoire d’un méga incendie.

Pour écrire ce grand chant, Mathilde Martinage est partie à la rencontre des pompières et pompiers qui ont lutté contre les multiples feux de forêts de l’été 2022 en France.

Par la voix d’une actrice et d’un ensemble de deux musiciens FEU raconte le destin de 6 êtres confrontés aux flammes : Pompière, écolier, cerf, pilote suédois de Canadair, grand-mère isolée, laie entourée de ses marcassins …

Autant de peaux endossées, visages et pelages

Autant d’appels et de chants

L’air des incendiés

La voix des secourus

Le brame des forêts

PORTEUR·EUSE DE PROJET : Mathilde Martinage

COMPAGNIE : Cie La Levée

TITRE DU SPECTACLE : Feu

Qui sommes-nous ? L’étoile du nord est une scène dédiée à la jeune création et aux artistes émergents. Ce lieu place l’expérimentation au cœur de sa programmation, que ce soit en théâtre, danse ou littérature. L’équipe du théâtre s’engage auprès des créateurs, elle les accompagne des prémices de leurs projets jusqu’à leur diffusion sur le plateau, elle soutient la jeune création pour l’aider à affirmer son identité artistique et montrer la nécessité de cette effervescence créative.

Informations et réservations

Par téléphone au 01 42 26 47 47 du lundi au vendredi de 15 h à 18 h et les soirs de représentation

L’accueil-billetterie est ouvert une heure avant le début de la représentation

Le festival fragments permet à des compagnies de présenter une première étape de travail de leur création en cours. Treize théâtres à travers la France s’associent pour parrainer treize compagnies.

payant

5 euros.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 9 ans.

Théâtre de L’étoile du nord 16, rue Georgette Agutte 75018 Paris

