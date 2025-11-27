FRAGMENTS #5 HOTEL-DIEU-SAINT-JACQUES Toulouse

FRAGMENTS #5

HOTEL-DIEU-SAINT-JACQUES 2 Rue Charles Viguerie Toulouse Haute-Garonne

Début : 2025-11-27

fin : 2025-11-30

2025-11-27

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat Occitanie lance la 5e édition de ce salon dédié aux métiers d’art. Il rassemble plus de 82 professionnels des métiers d’art !

FRAGMENTS #5 met à l’honneur la créativité et l’excellence de Métiers d’Art d’Occitanie, avec une sélection rigoureuse de ses exposants. Un évènement incontournable pour les artisans du secteur, affirmant l’identité artistique et culturelle des métiers d’art et leur place fondamentale dans l’écosystème économique régional.

Ils sont bronzier, souffleur de verre, bijoutier, céramiste, maroquinier, plumassier, luthier, photographe, vitrailliste, fabricant de mobilier et d’objets, ébéniste, mosaïste, tisserand, tailleur de pierre (…) et ils présentent leurs créations dans un lieu d’exception à Toulouse.

Au programme une exposition-vente, des pièces d’exception, la découverte des formations aux métiers d’art, des démonstrations de savoir-faire et des rencontres avec les exposants ! .

English :

The Chambre de Métiers et de l?Artisanat Occitanie is launching the 5th edition of this trade show dedicated to arts and crafts. It brings together more than 82 craft professionals!

German :

Die Chambre de Métiers et de l’Artisanat Okzitanien startet die 5. Ausgabe dieser Messe, die dem Kunsthandwerk gewidmet ist. Sie versammelt mehr als 82 Fachleute aus dem Kunsthandwerk!

Italiano :

La Camera di Commercio e dell’Artigianato dell’Occitania lancia la quinta edizione di questa fiera dedicata all’artigianato artistico. Riunirà più di 82 professionisti del settore dell’artigianato artistico!

Espanol :

La Cámara de Oficios de Occitanie lanza la 5ª edición de esta feria dedicada a las artes y oficios. Reunirá a más de 82 profesionales del sector de la artesanía

