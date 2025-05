Fragments Chenapans – La Fabrik’ Éragny, 21 mai 2025 16:00, Éragny.

Val-d’Oise

Fragments Chenapans La Fabrik’ 33 Chemin d’Andrésy Éragny Val-d’Oise

Deux comédiennes, danseuses, marionnettistes joueront à retrouver des fragments de leur part d’enfance dans un duo drôle et poétique.

La Fabrik’ 33 Chemin d’Andrésy

Éragny 95610 Val-d’Oise Île-de-France +33 7 66 79 68 32 reservations.usineetcie@gmail.com

English :

Two actresses, dancers and puppeteers play with fragments of their childhood in a funny, poetic duet.

German :

Zwei Schauspielerinnen, Tänzerinnen und Puppenspielerinnen spielen in einem lustigen und poetischen Duett, um Fragmente ihrer Kindheit wiederzufinden.

Italiano :

Due attrici, danzatrici e burattinaie giocano con frammenti della loro infanzia in un duetto divertente e poetico.

Espanol :

Dos actrices, bailarinas y titiriteras juegan con fragmentos de su infancia en un dúo divertido y poético.

L’événement Fragments Chenapans Éragny a été mis à jour le 2025-05-08 par Office de Tourisme de Cergy-Pontoise Porte du Vexin