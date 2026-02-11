Fragments d’Amour, Atelier de la Microfolie Bourgueil

Fragments d’Amour, Atelier de la Microfolie

2026-02-11 14:00:00

2026-02-11 18:00:00

À partir d’œuvres issues de la collection Pays de la Loire du musée numérique, laissez parler votre créativité autour du thème de l’amour. Découpez, assemblez et créez un collage inspiré des œuvres présentées.

Découvrez également la 20ᵉ collection puis affrontez vous autour d’un quiz Kahoot sur ces œuvres. .

Use works from the digital museum?s Pays de la Loire collection to express your creativity around the theme of love. Cut out, assemble and create a collage inspired by the works on display.

