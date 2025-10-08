Fragments de joie Place du marché Argentan
Fragments de joie Place du marché Argentan mercredi 26 novembre 2025.
Fragments de joie
Place du marché Chapelle Saint-Nicolas Argentan Orne
À quoi ressemblerait le rire si nous pouvions le voir ?
Dans cet atelier, nous explorerons cette question en créant un mobile. Jeux d’équilibre, formes légères, couleurs joyeuses… inspirés par les sculptures de Calder, nous remplirons l’espace de suspensions et de joie ! De 6 à 11 ans. .
Place du marché Chapelle Saint-Nicolas Argentan 61200 Orne Normandie +33 6 88 97 54 67
