FRAGMENTS DE MÉMOIRE FLEURS DU MALT Nantes

FRAGMENTS DE MÉMOIRE FLEURS DU MALT Nantes jeudi 27 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-27 17:00 – 23:50

Gratuit : oui Tout public

L’exposition se compose de 24 photos qui ont chacune un cadre dédié fabriqué par nos soins mettant en valeur l’image. Chaque image est accompagnée de deux histoires. Une réelle racontant l’histoire de la photo et une fictive évoquant la mémoire que pourrait renfermer ce lieu.L’exposition est visible aux Fleurs du Malt tout le mois de NovembreArtiste : Malory JaulinInstaFragments de Mémoire

FLEURS DU MALT Nantes 44000