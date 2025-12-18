Fragments d’exil, conte filmé, échanges et exposition

Sainte-Geneviève-des-Bois Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25 14:30:00

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

Fragments d’exil, conte filmé, échanges et exposition

A 12h proposition de repas partagé avec ce que chacun aura apporté. Projection du film 14h30-17h00 fragments d’exil . Vidéo sur le parcours des migrants, suivi d’échanges avec l’équipe porteuse de projet. .

Sainte-Geneviève-des-Bois 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 92 69 39

English :

Fragments of exile, filmed story, discussion and exhibition

