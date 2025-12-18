Fragments d’exil, conte filmé, échanges et exposition Sainte-Geneviève-des-Bois
Fragments d’exil, conte filmé, échanges et exposition Sainte-Geneviève-des-Bois dimanche 25 janvier 2026.
Fragments d’exil, conte filmé, échanges et exposition
Sainte-Geneviève-des-Bois Loiret
A 12h proposition de repas partagé avec ce que chacun aura apporté. Projection du film 14h30-17h00 fragments d’exil . Vidéo sur le parcours des migrants, suivi d’échanges avec l’équipe porteuse de projet. .
Sainte-Geneviève-des-Bois 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 92 69 39
English :
Fragments of exile, filmed story, discussion and exhibition
