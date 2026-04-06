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Fragments d’humanité Orangerie du Thabor Rennes

Fragments d’humanité Orangerie du Thabor Rennes

Fragments d’humanité Orangerie du Thabor Rennes lundi 6 avril 2026.

Lieu : Orangerie du Thabor

Adresse : Orangerie du Thabor, Rennes

Ville : 35064 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : lundi 6 avril 2026

Fin : mercredi 6 mai 2026

Fragments d’humanité Orangerie du Thabor Rennes 6 avril – 6 mai Ille-et-Vilaine

L’humain est au centre de cette exposition photographique et dessin. Dans l’espace urbain, au studio, à l’atelier.

L’humain est au centre de cette exposition photographique et dessin. Dans l’espace urbain, toute scène de vie retient mon attention. Au studio, ce sont alors des rencontres, avec les modèles, ou avec moi-même lors des autoportraits. A l’atelier croquis modèle vivant. c’est alors les lignes plutôt que les lumières qui s’imposent. A noter que certaines images peuvent comporter de la nudité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-06T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-06T10:30:00.000+02:00

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Orangerie du Thabor Orangerie du Thabor, Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine


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