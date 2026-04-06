Fragments d’humanité, Orangerie du Thabor, Rennes

Fragments d’humanité 6 avril – 6 mai Orangerie du Thabor Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-06T14:00:00+02:00 – 2026-04-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-06T10:00:00+02:00 – 2026-05-06T10:30:00+02:00

L’humain est au centre de cette exposition photographique et dessin. Dans l’espace urbain, toute scène de vie retient mon attention. Au studio, ce sont alors des rencontres, avec les modèles, ou avec moi-même lors des autoportraits. A l’atelier croquis modèle vivant. c’est alors les lignes plutôt que les lumières qui s’imposent. A noter que certaines images peuvent comporter de la nudité.

Orangerie du Thabor Orangerie du Thabor, Rennes Rennes 35064 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne

L’humain est au centre de cette exposition photographique et dessin. Dans l’espace urbain, au studio, à l’atelier. photographie croquis

©jean-charles devigne