Fragments d’humanité, Orangerie du Thabor, Rennes
Fragments d’humanité, Orangerie du Thabor, Rennes lundi 6 avril 2026.
Fragments d’humanité 6 avril – 6 mai Orangerie du Thabor Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-06T14:00:00+02:00 – 2026-04-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-06T10:00:00+02:00 – 2026-05-06T10:30:00+02:00
L’humain est au centre de cette exposition photographique et dessin. Dans l’espace urbain, toute scène de vie retient mon attention. Au studio, ce sont alors des rencontres, avec les modèles, ou avec moi-même lors des autoportraits. A l’atelier croquis modèle vivant. c’est alors les lignes plutôt que les lumières qui s’imposent. A noter que certaines images peuvent comporter de la nudité.
Orangerie du Thabor Orangerie du Thabor, Rennes Rennes 35064 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne
L’humain est au centre de cette exposition photographique et dessin. Dans l’espace urbain, au studio, à l’atelier. photographie croquis
©jean-charles devigne
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