Fragments du visible

Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-17 14:00:00

fin : 2026-01-31 18:00:00

Date(s) :

2026-01-17

À travers la peinture abstraite et la linogravure, trois artistes explorent les multiples visages du réel. Fragments du visible tisse un dialogue entre intériorité, quotidien et imaginaire, révélant la beauté des émotions et des instants transformés en images sensibles.

À travers la peinture abstraite et la linogravure, trois artistes explorent les multiples visages du réel. Fragments du visible tisse un dialogue entre intériorité, quotidien et imaginaire, révélant la beauté des émotions et des instants transformés en images sensibles. .

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 73 32 00 galerieduparc@jouelestours.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Through abstract painting and linocuts, three artists explore the many faces of reality. Fragments du Visible weaves a dialogue between interiority, the everyday and the imaginary, revealing the beauty of emotions and moments transformed into sensitive images.

L’événement Fragments du visible Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-01-10 par ADT 37