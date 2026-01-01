Fragments Saita Blue Zinc Le Mans

Fragments Saita

Blue Zinc 45 Avenue de la Libération Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16 19:30:00

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

Une soirée immersive au croisement des arts, avec projection, performance théâtrale et rétrospective photographique.

Venez célébrer l’univers de Saita et partager ce moment artistique avec nous, .

Blue Zinc 45 Avenue de la Libération Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire contact@gangfusion.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fragments Saita Le Mans a été mis à jour le 2026-01-09 par OT Le Mans