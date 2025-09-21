FRAGONARD, LES TRAITS DU GENIE » – EXPOSITION ET ATELIER DESSIN Musée international de la Parfumerie Grasse

FRAGONARD, LES TRAITS DU GENIE » – EXPOSITION ET ATELIER DESSIN Musée international de la Parfumerie Grasse dimanche 21 septembre 2025.

FRAGONARD, LES TRAITS DU GENIE » – EXPOSITION ET ATELIER DESSIN Dimanche 21 septembre, 16h00 Musée international de la Parfumerie Alpes-Maritimes

Sur inscription dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Initiez-vous à l’art du dessin au siècle des Lumières à partir des œuvres du grand maître Fragonard. L’exposition présente des dessins inédits rarement exposés. Prolongez cette expérience en participant à un atelier de dessin, pratiquez l’art de la sanguine, de la pierre noire et du pastel.

Musée international de la Parfumerie 2 Boulevard du Jeu de Ballon, 06130 Grasse, France Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0497055800 https://www.museesdegrasse.com/presentation-du-musee-0 [{« type »: « email », « value »: « activites.musees@paysdegrasse.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 97 05 58 14 »}, {« lastProcessedAt »: « 2025-07-11T13:22:51.475Z », « data »: [{« eventDuration »: 90, « bookingContact »: « activites.musees@paysdegrasse.fr », « response »: {« passId »: 332244560, « isPending »: false, « addressId »: 8357}, « venueId »: 3378, « description »: « Initiez-vous u00e0 lu2019art du dessin au siu00e8cle des Lumiu00e8res u00e0 partir des u0153uvres du grand mau00eetre Fragonard. Lu2019exposition pru00e9sente des dessins inu00e9dits rarement exposu00e9s. Prolongez cette expu00e9rience en participant u00e0 un atelier de dessin, pratiquez lu2019art de la sanguine, de la pierre noire et du pastel. », « bookingEmail »: « activites.musees@paysdegrasse.fr », « category »: « ATELIER_PRATIQUE_ART », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-07-08T09:14:14.983Z »}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 1645066, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-07-08T09:14:15.076Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 375375470, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 2, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1758463200000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-07-08T09:14:15.211Z »}, {« venueId »: 151931, « operation »: « update », « appliedAt »: « 2025-07-11T13:22:51.474Z », « duo »: true}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/332244560 »}] Lieu vivant de la mémoire, le musée International de la Parfumerie aborde l’histoire du parfum sous tous ses aspects : matières premières, fabrication, industrie, innovation, négoce, design, marketing, usages, et à travers des formes très diverses : objets d’art, arts décoratifs, textiles, témoins archéologiques, pièces uniques ou formes industrielles. En parallèle du parcours principal, le musée International de la Parfumerie propose un axe de lecture complémentaire en ouvrant la porte à l’art contemporain de renommée internationale (installations, expositions temporaires). Moyen d’accès (route, gare, bus, métro, etc.) : Accès voiture par le boulevard du Jeu de Ballon, parking Honoré Cresp Musée à 5 minutes de la Gare routière située en centre ville Gare ferroviaire et accès au centre ville par la navette Accès handicapés : Oui

Initiez-vous à l’art du dessin au siècle des Lumières à partir des œuvres du grand maître Fragonard. L’exposition présente des dessins inédits rarement exposés. Prolongez cette expérience en à un de…

@museesdegrasse