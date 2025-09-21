Fragrances royales Musée des Avelines Saint-Cloud

Fragrances royales Musée des Avelines Saint-Cloud dimanche 21 septembre 2025.

Fragrances royales Dimanche 21 septembre, 16h00 Musée des Avelines Hauts-de-Seine

À partir de 8 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Réalisez votre diffuseur de parfum, choisissez votre huile essentielle et décorez vore flacon !

Musée des Avelines 60 Rue Gounod, 92210 Saint-Cloud, France Saint-Cloud 92210 Hauts-de-Seine Île-de-France 0146026718 https://www.musee-saintcloud.fr [{« type »: « phone », « value »: « 01 46 02 67 18 »}, {« lastProcessedAt »: « 2025-07-25T09:57:28.997Z », « data »: [{« eventDuration »: « 90 », « bookingContact »: « musee-avelines@saintcloud.fr », « response »: {« passId »: 335427463, « isPending »: false, « addressId »: 33537}, « venueId »: 3378, « description »: « Ru00e9alisez votre diffuseur de parfum, choisissez votre huile essentielle et du00e9corez votre flacon. « , « category »: « ATELIER_PRATIQUE_ART », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-07-22T09:19:13.885Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 1676445, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-07-22T09:19:14.029Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 378415202, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 10, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1758463200000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-07-22T09:19:14.246Z »}, {« venueId »: 151931, « operation »: « update », « appliedAt »: « 2025-07-25T09:57:28.996Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/335427463 »}] Le musée des Avelines, musée d’art et d’histoire de Saint-Cloud, est un lieu convivial. Il accueille tous les publics pour des rencontres enthousiastes autour de l’art et du patrimoine. Situé dans une ancienne villa des années 1930 au cœur d’un jardin arboré, ses espaces ont été réhabilités donnant au musée le caractère d’une demeure de collectionneur. Accès SNCF : Arrêt gare de Saint-Cloud (ligne St-Lazare/Versailles/St-Nom-la-Bretèche ou La Défense/ La Verrière). Métro Ligne 10 : Arrêt Boulogne Pont de Saint-Cloud. Tramways T2 : Arrêt Parc de Saint-Cloud. Bus 160, 460, 467 : Arrêt Général Leclerc.

Atelier parfumerie