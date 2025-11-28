Fragrances Vénitiennes La Salle des Concerts Le Mans

Fragrances Vénitiennes

Fragrances Vénitiennes à la Salle des Concerts

MUSICA présente Fragrances Vénitiennes .

Le violoncelle et le piano prendront des accents vénitiens pour une immersion dans les Masques de Venise. Un hommage aux fastes et aux mystères de la Sérénissime, où l’ombre de Stendhal, ce voyageur épris de beauté, semblera flotter sur les harmonies, entre grandeur et mélancolie. .

La Salle des Concerts 58 Rue du Port Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

English :

Venetian fragrances at the Salle des Concerts

German :

Venezianische Düfte in der Konzerthalle

Italiano :

Profumi veneziani alla Salle des Concerts

Espanol :

Fragancias venecianas en la Sala de Conciertos

