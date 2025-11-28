Fragrances Vénitiennes La Salle des Concerts Le Mans
Fragrances Vénitiennes
Début : 2025-11-28 20:00:00
2025-11-28
MUSICA présente Fragrances Vénitiennes .
Le violoncelle et le piano prendront des accents vénitiens pour une immersion dans les Masques de Venise. Un hommage aux fastes et aux mystères de la Sérénissime, où l’ombre de Stendhal, ce voyageur épris de beauté, semblera flotter sur les harmonies, entre grandeur et mélancolie. .
English :
Venetian fragrances at the Salle des Concerts
German :
Venezianische Düfte in der Konzerthalle
Italiano :
Profumi veneziani alla Salle des Concerts
Espanol :
Fragancias venecianas en la Sala de Conciertos
