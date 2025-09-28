FRAHIER EN FÊTE rue des Champs Frahier-et-Chatebier
rue des Champs Salle Culturelle Frahier-et-Chatebier Haute-Saône
L’Association Culturelle et Sportive de Frahier et Chatebier organise « Frahier en Fête », qui se tiendra à la Salle Culturelle.
Jeux de kermesse
Exposition de matériel ancien
Marché artisanal et produits régionaux
Buvette, repas en salle et petite restauration.
Entrée gratuite. .
rue des Champs Salle Culturelle Frahier-et-Chatebier 70400 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 27 35 85
