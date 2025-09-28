FRAHIER EN FÊTE rue des Champs Frahier-et-Chatebier

FRAHIER EN FÊTE rue des Champs Frahier-et-Chatebier dimanche 28 septembre 2025.

FRAHIER EN FÊTE

rue des Champs Salle Culturelle Frahier-et-Chatebier Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-28

L’Association Culturelle et Sportive de Frahier et Chatebier organise « Frahier en Fête », qui se tiendra à la Salle Culturelle.

Jeux de kermesse

Exposition de matériel ancien

Marché artisanal et produits régionaux

Buvette, repas en salle et petite restauration.

Entrée gratuite. .

rue des Champs Salle Culturelle Frahier-et-Chatebier 70400 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 27 35 85

English : FRAHIER EN FÊTE

German : FRAHIER EN FÊTE

Italiano :

Espanol :

L’événement FRAHIER EN FÊTE Frahier-et-Chatebier a été mis à jour le 2025-09-22 par RONCHAMP TOURISME