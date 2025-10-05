FRAÎCHE POP – COBALT, DAYSY – FRAÎCHE POP – COBALT, DAYSY et ADÈLE & ROBIN – 6MIC Aix En Provence

FRAÎCHE POP – COBALT, DAYSY – FRAÎCHE POP – COBALT, DAYSY et ADÈLE & ROBIN Début : 2026-01-22 à 20:30. Tarif : – euros.

Le 6mic, en accord avec le Periscope et Bleu Citron, présente: FRAÎCHE POP – COBALT, DAYSY ET ADÈLE & ROBIN Trois univers. Une même énergie. Une génération qui s’affirme. FRAÎCHE POP, c’est le point de rencontre de trois projets singuliers portés par COBALT, DAYSY et ADÈLE & ROBIN – tous issus du vivier créatif de Duchess Production, label défricheur où l’on retrouve aussi Pierre Garnier et Joseph Kamel. À travers leurs voix, leurs textures sonores et leurs récits intimes, ces jeunes artistes bousculent la pop française avec fraîcheur et audace. FRAÎCHE POP n’est pas un simple plateau : c’est une invitation à découvrir ceux qui feront la pop de demain – sensible, hybride, affranchie.Ouverture des portes : 18h30

6MIC 160 RUE PASCAL DUVERGER 13090 Aix En Provence 13