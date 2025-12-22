Fraîche Pop Daysy + Adèle & Robin + Cobalt en concert, Le Cargö Caen

Fraîche Pop Daysy + Adèle & Robin + Cobalt en concert

Le Cargö 9 Cours Caffarelli Caen Calvados

Début : 2026-02-04 20:00:00

fin : 2026-02-04

Date(s) :

2026-02-04

Trois univers. Une même énergie. Une génération qui s’affirme.

FRAÎCHE POP, c’est le point de rencontre de trois projets singuliers portés par COBALT, DAYSY et ADÈLE & ROBIN tous issus du vivier créatif de Duchess Production, label défricheur où l’on retrouve aussi Pierre Garnier et Joseph Kamel.

À travers leurs voix, leurs textures sonores et leurs récits intimes, ces jeunes artistes bousculent la pop française avec fraîcheur et audace.

FRAÎCHE POP n’est pas un simple plateau c’est une invitation à découvrir ceux qui feront la pop de demain sensible, hybride, affranchie. .

Le Cargö 9 Cours Caffarelli Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 86 79 31 contact@lecargo.fr

English :

Three universes. The same energy. A generation asserting itself.

FRAÎCHE POP is the meeting point of three singular projects by COBALT, DAYSY and ADÈLE & ROBIN? all from the creative pool of Duchess Production, the pioneering label that also includes Pierre Garnier and Joseph Kamel.

