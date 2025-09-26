Frairie de la Saint-Maurice Montbron
Frairie de la Saint-Maurice Montbron vendredi 26 septembre 2025.
Frairie de la Saint-Maurice
Montbron Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-26
fin : 2025-09-29
Date(s) :
2025-09-26
Traditionnelle frairie de la Saint-Maurice à Montbron…
.
Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 63 15 15
English :
Traditional St Maurice feast in Montbron…
German :
Traditionelle Frairie de la Saint-Maurice in Montbron…
Italiano :
Tradizionale festa di Saint-Maurice a Montbron…
Espanol :
Fiesta tradicional de San Mauricio en Montbron…
L’événement Frairie de la Saint-Maurice Montbron a été mis à jour le 2025-08-26 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord