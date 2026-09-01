Frairie de Loiré sur Nie rue de la mairie Loiré-sur-Nie
vendredi 18 septembre 2026 · rue de la mairie · Loiré-sur-Nie
Informations pratiques
Loiré-sur-Nie
Frairie de Loiré sur Nie
rue de la mairie rue de l’etang Loiré-sur-Nie Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-18
La Frairie de Loiré-sur-Nie prend une nouvelle dimension !
Marché Gourmand, Repas Paella , Vide grenier, Fête foraine les 3 jours
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rue de la mairie rue de l’etang Loiré-sur-Nie 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine loireenfete17@gmail.com
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English :
The Frairie de Loir-sur-Nie is taking on a whole new dimension!
Gourmet Market, Paella Dinner, Yard Sale, and Carnival Rides all three days
L’événement Frairie de Loiré sur Nie Loiré-sur-Nie a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge