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AGENDA · Loiré-sur-Nie

Frairie de Loiré sur Nie rue de la mairie Loiré-sur-Nie

vendredi 18 septembre 2026 · rue de la mairie · Loiré-sur-Nie

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
rue de la mairie
Adresse
rue de l'etang
Ville
17470 Loiré-sur-Nie
Département
Charente-Maritime
Tarif

Loiré-sur-Nie

Frairie de Loiré sur Nie

rue de la mairie rue de l’etang Loiré-sur-Nie Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-18

La Frairie de Loiré-sur-Nie prend une nouvelle dimension !
Marché Gourmand, Repas Paella , Vide grenier, Fête foraine les 3 jours
  .

rue de la mairie rue de l’etang Loiré-sur-Nie 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   loireenfete17@gmail.com

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English :

The Frairie de Loir-sur-Nie is taking on a whole new dimension!
Gourmet Market, Paella Dinner, Yard Sale, and Carnival Rides all three days

L’événement Frairie de Loiré sur Nie Loiré-sur-Nie a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge