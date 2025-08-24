Frairie de Mazières Mazières Terres-de-Haute-Charente

Frairie de Mazières Mazières Terres-de-Haute-Charente dimanche 24 août 2025.

Frairie de Mazières

Mazières Champ attenant à la salle des fêtes Terres-de-Haute-Charente Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-08-24 06:00:00

fin : 2025-08-24 00:00:00

Date(s) :

2025-08-24

Frairie annuelle avec le célèbre cochon farci cuit à la broche, brocante, concert à 18H, repas midi et soir et feu d’artifice.

.

Mazières Champ attenant à la salle des fêtes Terres-de-Haute-Charente 16270 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 02 77 95 mandine.clauzel@gmail.com

English :

Annual fair with the famous spit-roasted stuffed pig, flea market, concert at 6pm, lunch and dinner and fireworks.

German :

Jährliche Kirmes mit dem berühmten gefüllten Schwein am Spieß, Flohmarkt, Konzert um 18 Uhr, Mittag- und Abendessen und Feuerwerk.

Italiano :

Fiera annuale con il famoso maiale ripieno cotto allo spiedo, mercatino delle pulci, concerto alle 18.00, pranzo e cena e fuochi d’artificio.

Espanol :

Feria anual con el famoso cerdo relleno cocinado en un asador, mercadillo, concierto a las 18.00 horas, comida y cena y fuegos artificiales.

L’événement Frairie de Mazières Terres-de-Haute-Charente a été mis à jour le 2025-08-11 par Office de Tourisme Charente Limousine