Frairie de Mazières Mazières Terres-de-Haute-Charente

Mazières Champ attenant à la salle des fêtes Terres-de-Haute-Charente Charente
Début : Dimanche 2025-08-24 06:00:00
fin : 2025-08-24 00:00:00
Date(s) :
2025-08-24
Frairie annuelle avec le célèbre cochon farci cuit à la broche, brocante, concert à 18H, repas midi et soir et feu d’artifice.
Mazières Champ attenant à la salle des fêtes Terres-de-Haute-Charente 16270 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 02 77 95 mandine.clauzel@gmail.com
English :
Annual fair with the famous spit-roasted stuffed pig, flea market, concert at 6pm, lunch and dinner and fireworks.
German :
Jährliche Kirmes mit dem berühmten gefüllten Schwein am Spieß, Flohmarkt, Konzert um 18 Uhr, Mittag- und Abendessen und Feuerwerk.
Italiano :
Fiera annuale con il famoso maiale ripieno cotto allo spiedo, mercatino delle pulci, concerto alle 18.00, pranzo e cena e fuochi d’artificio.
Espanol :
Feria anual con el famoso cerdo relleno cocinado en un asador, mercadillo, concierto a las 18.00 horas, comida y cena y fuegos artificiales.
