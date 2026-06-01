Pillac

Frairie de Pillac 2026

Le Bourg Pillac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 15:00:00

fin : 2026-06-13 15:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Le village de Pillac vous accueille à l’occasion de sa grande frairie annuelle. Venez profiter d’une journée d’animations diverses randonnées, marché de producteurs, feu d’artifice, jeux anciens, repas champêtre et balades en Calèche. Venez nombreux !

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Le Bourg Pillac 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 51 43 communedepillac@orange.fr

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English :

The village of Pillac welcomes you to its annual fair. Come and enjoy a day of entertainment, including hiking, a farmers’ market, fireworks, ancient games, a country-style meal and pony rides. Come one, come all!

L’événement Frairie de Pillac 2026 Pillac a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme du Sud Charente