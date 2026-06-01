Frairie de Pillac 2026 Pillac
Frairie de Pillac 2026 Pillac samedi 13 juin 2026.
Pillac
Frairie de Pillac 2026
Le Bourg Pillac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 15:00:00
fin : 2026-06-13 15:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Le village de Pillac vous accueille à l’occasion de sa grande frairie annuelle. Venez profiter d’une journée d’animations diverses randonnées, marché de producteurs, feu d’artifice, jeux anciens, repas champêtre et balades en Calèche. Venez nombreux !
.
Le Bourg Pillac 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 51 43 communedepillac@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The village of Pillac welcomes you to its annual fair. Come and enjoy a day of entertainment, including hiking, a farmers’ market, fireworks, ancient games, a country-style meal and pony rides. Come one, come all!
L’événement Frairie de Pillac 2026 Pillac a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme du Sud Charente