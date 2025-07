Frairie et feu d’artifice de Montmoreau Montmoreau

Frairie et feu d’artifice de Montmoreau

Place de la Tude Montmoreau Charente

Début : Lundi 2025-07-14 07:00:00

fin : 2025-07-14 23:00:00

2025-07-14

FRAIRIE DE MONTMOREAU

Place de la Tude

Le matin BRIC À BRAC

MANÈGES TIRS AUTOS SCOOTERS CALÈCHE.

Restauration midi et soir

Sandwichs, crêpes, buvette

23 h FEU D’ARTIFICE MUSICAL

Conception Brezac Artifices

Place de la Tude Montmoreau 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 60 33 19 mairie@montmoreau.fr

English : Frairie et feu d’artifice de Montmoreau

FRAIRIE DE MONTMOREAU

Place de la Tude

In the morning: BRIC À BRAC

rides shooting scooters horse-drawn carriage.

Lunch and dinner

Sandwiches, crêpes, refreshments

11pm: MUSICAL FIREWORKS

Conception Brezac Artifices

German : Frairie et feu d’artifice de Montmoreau

FRAIRIE DE MONTMOREAU

Place de la Tude (Platz der Tude)

Am Vormittag: BRIC À BRAC

KARUSSELL SCHIESSEN AUTOSCOOTER KUTSCHE.

Verpflegung mittags und abends

Sandwiches, Crêpes, Getränkestand

23 Uhr: Musikalisches Feuerwerk

Gestaltung Brezac Artifices

Italiano : Frairie et feu d’artifice de Montmoreau

MUNICIPIO DI MONTMOREAU

Piazza della Tude

Mattina: BRIC À BRAC

GIOSTRE TIRO A SEGNO CARROZZE TRAINATE DA CAVALLI.

Pranzo e cena

Panini, crêpes, bar per rinfreschi

ore 23.00: FUOCHI D’ARTIFICIO MUSICALI

Progettato da Brezac Artifices

Espanol : Frairie et feu d’artifice de Montmoreau

AYUNTAMIENTO DE MONTMOREAU

Plaza de la Tude

Mañana: BRIC À BRAC

TIOVIVOS TIRO AL BLANCO COCHES DE CABALLOS.

Almuerzo y cena

Bocadillos, crepes, bar de refrescos

23 h: FUEGOS ARTIFICIALES MUSICALES

Diseñado por Brezac Artifices

