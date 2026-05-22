Frairie Festival de la Tenaie | Les Métairies salle des fêtes-Bourg Les Métairies
Frairie Festival de la Tenaie | Les Métairies salle des fêtes-Bourg Les Métairies vendredi 19 juin 2026.
Les Métairies
Frairie Festival de la Tenaie | Les Métairies
salle des fêtes-Bourg Les Métairies Les Métairies Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-19
La frairie revient les vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 juin !
3 jours de fête, d’animations et de convivialité à ne pas manquer !
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salle des fêtes-Bourg Les Métairies Les Métairies 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 28 20 23
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English :
La frairie returns on Friday June 19, Saturday June 20 and Sunday June 21!
3 days of festivities, entertainment and conviviality not to be missed!
L’événement Frairie Festival de la Tenaie | Les Métairies Les Métairies a été mis à jour le 2026-05-22 par Destination Cognac