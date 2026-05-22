Les Métairies

Frairie Festival de la Tenaie | Les Métairies

salle des fêtes-Bourg Les Métairies Les Métairies Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-19

La frairie revient les vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 juin !

3 jours de fête, d’animations et de convivialité à ne pas manquer !

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salle des fêtes-Bourg Les Métairies Les Métairies 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 28 20 23

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English :

La frairie returns on Friday June 19, Saturday June 20 and Sunday June 21!

3 days of festivities, entertainment and conviviality not to be missed!

L’événement Frairie Festival de la Tenaie | Les Métairies Les Métairies a été mis à jour le 2026-05-22 par Destination Cognac