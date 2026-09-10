UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Montmoreau

Frairie, fête de village et feu d’artifice Montmoreau

samedi 10 octobre 2026 · Montmoreau

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
lundi 12 octobre 2026
Heure de début
07:00:00
Adresse
Place de la Tude
Ville
16190 Montmoreau
Département
Charente
Tarif

Montmoreau

Frairie, fête de village et feu d’artifice

Place de la Tude Montmoreau Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 07:00:00
fin : 2026-10-11 23:00:00

Date(s) :
2026-10-10

Venez assister nombreux à la fête du village de Montmoreau, elle est reprogrammé en octobre avec un temps plus clément on l’espère! Annimations et feu d’artifice seront de retours pour le plus grand bonheur de tous!
  .

Place de la Tude Montmoreau 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 60 33 19  mairie@montmoreau.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Frairie, fête de village et feu d’artifice

We hope to see lots of you at the Montmoreau village festival – it’s been rescheduled for October, when we hope the weather will be kinder! Entertainment and fireworks will be back, much to everyone’s delight!

L’événement Frairie, fête de village et feu d’artifice Montmoreau a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme du Sud Charente

À voir aussi à Montmoreau (Charente)