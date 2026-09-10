Informations pratiques

Montmoreau

Frairie, fête de village et feu d’artifice

Place de la Tude Montmoreau Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 07:00:00

fin : 2026-10-11 23:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Venez assister nombreux à la fête du village de Montmoreau, elle est reprogrammé en octobre avec un temps plus clément on l’espère! Annimations et feu d’artifice seront de retours pour le plus grand bonheur de tous!

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Place de la Tude Montmoreau 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 60 33 19 mairie@montmoreau.fr

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English : Frairie, fête de village et feu d’artifice

We hope to see lots of you at the Montmoreau village festival – it’s been rescheduled for October, when we hope the weather will be kinder! Entertainment and fireworks will be back, much to everyone’s delight!

L’événement Frairie, fête de village et feu d’artifice Montmoreau a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme du Sud Charente