Frairie Lachaise

Frairie Lachaise samedi 16 août 2025.

Frairie

Le Bourg Lachaise Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-08-16

fin : 2025-08-17

Date(s) :

2025-08-16

Le comité des fêtes de Lachaise vous invite à sa frairie.

Au programme toboggan géant et jeux pour enfants, concours de pétanque, repas champêtre, bal gratuit pour tous, rallye expo de voitures anciennes, courses cyclistes et feu d’artifice.

Le Bourg Lachaise 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 78 64 02 60

English : Frairie

The Lachaise Festival Committee invites you to its fair.

On the programme: giant slide and children’s games, pétanque competition, country meal, free dance for all, vintage car rally and exhibition, cycle races and fireworks display.

German : Frairie

Das Festkomitee von Lachaise lädt Sie zu seiner « Frairie » ein.

Auf dem Programm stehen: Riesenrutsche und Spiele für Kinder, Boule-Wettbewerb, ländliches Essen, kostenloser Tanz für alle, Rallye mit Oldtimern, Radrennen und Feuerwerk.

Italiano : Frairie

Il comitato dei festeggiamenti di Lachaise vi invita ai suoi festeggiamenti.

In programma: scivolo gigante e giochi per bambini, gara di bocce, pranzo in stile country, ballo libero per tutti, raduno ed esposizione di auto d’epoca, gare ciclistiche e fuochi d’artificio.

Espanol : Frairie

La comisión de fiestas de Lachaise le invita a su fiesta.

En el programa: tobogán gigante y juegos para niños, concurso de petanca, comida campestre, baile libre para todos, rally y exposición de coches de época, carreras ciclistas y fuegos artificiales.

L’événement Frairie Lachaise a été mis à jour le 2025-07-24 par Office de tourisme du Sud Charente